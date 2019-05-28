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Альба: Болельщики избалованы трофеями Барселоны

16:22 42 Читати українською
Альба: Болельщики избалованы трофеями Барселоны
Жорди Альба / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Жорди Альба подвел итоги сезона 2018/19 для каталонского клуба.

"Мы облажались. Это очень тяжелый момент для всей команды. Требл был рядом, но мы не смогли его завоевать.

Плохо это или хорошо, но люди избалованы нашими титулами, а победа в чемпионате стоит многого. Нам всем нужно больше ценить победу в Ла Лиге. Кажется, все считают, если мы выиграли один титул – сезон провален.

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Если не принимать во внимание полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка, это лучший сезон в моей карьере. Как и все люди, я ошибаюсь, но не надо меня за это стыдить.

Команда билась до самого конца. С Валенсией мы показали не самый лучший футбол, но старались. Настал момент психологически и физически восстановиться", – цитирует Альбу Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ла Лиги Альба провел 36 матчей, в которых видзначися двумя голами и 10-ю ассистами.

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Барселона Барселона Испания Жорди Альба Жорди Альба
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