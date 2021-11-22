"То, что Хави — наш тренер, предоставляет дополнительную мотивацию, по крайней мере мне. Мы будем делать все возможное, чтобы заставить его гордиться нами. Такова наша миссия.

"Барселона сейчас не в том состоянии, чтобы задирать нос", – Хави готовится к тренерскому дебюту в Лиге чемпионов

У него очень интересные занятия перед тренировками. Они объединяют нас. Тренировки проходят очень весело, но требуют больших усилий. Мы счастливы.

Изменения произошли, но я не хочу унижать достоинства тех, кто работал раньше. В конце концов, тренера уволить самое простое. Но когда дела обстоят плохо, виноваты и футболисты. Смена тренера – это неприятно, но Хави нас устраивает.

Он подчеркнул, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, кто не играл. Это положительный момент для всей команды, который поможет нам снова поверить в себя.

Хави оптимистичен. Он очень положительный человек. Я думаю, что, скорее, это он вдохновляет нас, а не наоборот", — цитирует Альбу Goal.

Напомним, Барселона уволила Рональда Кумана из кресла наставника из-за неудовлетворительных результатов клуба. Каталонцы после 13 туров Ла Лиги располагаются на 8-й строчке.

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