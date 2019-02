Алавесу пришлось ехать на матч против Реала автобусом – команда преодолела более 700 километров

В 22 туре Ла Лиги Реал принимает дома Алавес, гости преодолели тяжелый путь, чтобы сыграть матч.

Алавес, который базируется в городе Витория-Гастейс, добирался на матч 22 тура чемпионата Испании против Реала автобусом, об этом сообщает испанская пресса.

Заметим, что расстояние между Витория-Гастейс и Мадридом составляет 712 километров. Гостям пришлось преодолеть такой долгий путь автобусом из-за снегопадов. Отмечается, что назад Алавес также поедет на автобусе.

К слову, перед матчем с Реалом "бело-синие" занимали 7 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея по 32 очка с Хетафе и Бетисом, которые идут 5 и 6 соответственно.

