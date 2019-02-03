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Алавесу пришлось ехать на матч против Реала автобусом – команда преодолела более 700 километров

22:47 26 Читати українською
Алавесу пришлось ехать на матч против Реала автобусом – команда преодолела более 700 километров
Реал – Алавес / ФК Реал

В 22 туре Ла Лиги Реал принимает дома Алавес, гости преодолели тяжелый путь, чтобы сыграть матч.

Алавес, который базируется в городе Витория-Гастейс, добирался на матч 22 тура чемпионата Испании против Реала автобусом, об этом сообщает испанская пресса.

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Заметим, что расстояние между Витория-Гастейс и Мадридом составляет 712 километров. Гостям пришлось преодолеть такой долгий путь автобусом из-за снегопадов. Отмечается, что назад Алавес также поедет на автобусе.

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К слову, перед матчем с Реалом "бело-синие" занимали 7 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея по 32 очка с Хетафе и Бетисом, которые идут 5 и 6 соответственно.

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Реал Мадрид - Алавес: Воскресенье 03 февраля 2019

Реал Мадрид

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