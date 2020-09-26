Хетафе на выезде расписал безголевую ничью с Алавесом. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Испании 2020/21, 3-й тур

Алавес – Хетафе – 0:0

Валенсия – Уэска – начало в 17:00

Эльче – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Программу испанского уикенда открывал поединок Алавес – Хетафе. В общем, первая половина встречи была довольно скучной. Лишь один опасный момент и сразу забитый мяч, который был отменен арбитром из-за офсайда. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – ни одного опасного момента до конца матча. Лишь на 80-й минуте Суарес в борьбе упал в штрафной, но рефери не разглядел нарушение правил. Алавес же за всю игру так и не сумел нанести ни одного удара в створ ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

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