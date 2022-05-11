В среду в 36-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 36-й тур

Алавес – Эспаньол – 2:1

Голы: Де Ла Фуенте, 7, Эскаланте, 59 – Де Томас, 14 (пен.)

Удаление: Эррера, 46 (Эспаньол, вторая желтая карточка)

Осасуна – Хетафе – 1:1

Голы: Ойер, 9 – Торро, 20 (аг.)

Удаление: Митрович, 90 (Хетафе, вторая желтая карточка)

Севилья – Мальорка – начало матча в 21:30

Эльче – Атлетико – начало матча в 22:30

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Алавес в "матче жизни" принимал Эспаньол. Баски, идущие последними в турнирной таблице Ла Лиги, имели призрачные шансы остаться в элите, но решили бороться до последнего. Уже в самом начале Де Ла Фуэнте вывел хозяев вперед. Через 5 минут Теналья бездумно прыгнул в ноги сопернику и арбитр назначил пенальти в пользу Эспаньола. Де Томас с отметки сделал счет равным – 1:1.

Уже на первой минуте второго тайма Эррера грубо сыграл против соперника и увидел перед собой вторую желтую карточку, оставив "попугаев" в меньшинстве. Этим удачно воспользовался соперник и вскоре, после навеса со штрафного, Эскаланте вывел Алавес вперед. Баскам удалось довести матч до победы и завоевать три очка.

Осасуна, решившая все задачи в сезоне, принимала Хетафе, у которого еще оставались вопросы относительно прописки в Ла Лиге. Хозяева довольно быстро вышли вперед – Ойер головой замкнул навес в угол ворот – чем закрутили еще большую интригу. Вскоре Торро срезал мяч в собственные ворота, таким образом восстановив статус-кво. После перерыва хозяева прибавили, но пробить оборону соперника не смогли. Не помогло и удаление у Хетафе на последней минуте – сил и времени, чтобы дожать команду Кике Флореса не хватило.

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