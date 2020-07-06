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Алавес уволил Гаритано – его заменил экс-тренер Днепра

10:07 - Читати українською
Алавес уволил Гаритано – его заменил экс-тренер Днепра
Хуан Рамон Лопес Муньис / Diario AS

Очередной специалист из испанской Ла Лиги не выдержал испытания рестартом сезона. Руководство Алавеса указало на дверь главному тренеру Асьеру Гаритано.

Баскский клуб объявил об отставке рулевого после поражения Вальядолиду (0:1). Новый главный тренер Алавеса был назначен в воскресенье вечером, сообщает официальный сайт "славных".

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Вместо Гаритано, под руководством которого Алавес проиграл последние пять матчей, новым наставником стал Хуан Рамон Лопес Муньис. Он находился без работы с весны 2019-го, когда был уволен Малагой. Ранее 51-летний специалист работал с Марбельей, сантандерским Расингом, Алькорконом, Леванте, а в 2010-2014 гг. помогал Хуанде Рамосу в Днепре.

К слову, во главе Алавеса Лопес Муньис дебютирует уже в пятницу с матча против мадридского Реала. Баски в данный момент занимают 15-е место в Примере, опережая зону вылета на 6 очков за четыре тура до конца чемпионата.

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Теги
Испания Хуан Рамон Лопес Хуан Рамон Лопес Муньис Алавес Алавес Асиер Асиер Гаритано
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