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Алавес уверенно одолел Леванте

12 февраля 00:07 23 Читати українською
Алавес уверенно одолел Леванте
Алавес – Леванте – 2:0 / Сайт Ла Лиги

В матче 23 тура Ла Лиги Алавес победил Леванте и поднялся в зону Лиги Европы. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 23 тур

Алавес – Леванте – 2:0

Голы: Лагуардия, 23, Хони, 90+3

Алавес переиграл Леванте. В середине первого тайма Лагуардия вывел Алавес вперед, замкнув навес Хони с углового. Во втором тайме хозяева имели еще несколько возможностей, тогда как Леванте выглядел довольно беспомощно. Уже в компенсированное время Хони отличился и сам, поставив точку в матче.

Благодаря своей победе Алавес набрал 35 очков и поднялся на 6 позицию, Леванте с 27 пунктами остался на 14 строчке.

Испания23 турМендисорроса (Витория-Гастейс)

Алавес - Леванте: Понедельник 11 февраля 2019

Алавес
Матч окончен
2 : 0
Леванте
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