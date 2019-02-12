Алавес уверенно одолел Леванте

В матче 23 тура Ла Лиги Алавес победил Леванте и поднялся в зону Лиги Европы. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 23 тур

Алавес – Леванте – 2:0

Голы: Лагуардия, 23, Хони, 90+3

Алавес переиграл Леванте. В середине первого тайма Лагуардия вывел Алавес вперед, замкнув навес Хони с углового. Во втором тайме хозяева имели еще несколько возможностей, тогда как Леванте выглядел довольно беспомощно. Уже в компенсированное время Хони отличился и сам, поставив точку в матче.



Благодаря своей победе Алавес набрал 35 очков и поднялся на 6 позицию, Леванте с 27 пунктами остался на 14 строчке.