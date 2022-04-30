В субботу в 34-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 34-й тур

Алавес – Вильярреал – 2:1

Голы: Лагуардия, 5, Эскаланте, 31 – Чуквуэзе, 47

Валенсия – Леванте – начало матча в 19:30

Атлетик – Атлетико – начало матча в 22:00

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Худшая команда Ла Лиги – Алавес – принимала Вильяреал. Баски, несмотря на катастрофическое положение, все еще сохраняли шансы остаться в элите. И поединок с "желтой субмариной", обеспечившей себе участие в следующем сезоне в еврокубках и полностью сосредоточившуюся на борьбе за выход в финал Лиги чемпионов, оставлял надежду в сердцах болельщиков.

Уже в самом начале матча Лагуардия воспользовался подачей с углового и вывел хозяев вперед. Через 15 минут Диа должен был сравнивать, но пробил мимо левой стойки. В середине тайма Алавес шокировал соперника, забив второй раз.

Эмери в перерыве пришлось делать перестановки, которые сразу дали результат – Чуквуэзе на второй минуте второго тайма сократил. Хозяева отдали инициативу Вильярреалу и удачно действовали на контратаках, не забывая об ударах по воротам. В конце концов, поединок завершился победой Алавеса и позволил им подняться с последней строчки.

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