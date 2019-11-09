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Алавес разгромил Вальядолид Лунина: 13-й тур Примеры, матчи субботы

15:48 34 Читати українською
Алавес разгромил Вальядолид Лунина: 13-й тур Примеры, матчи субботы
Алавес – Вальядолид – 3:0 / фото из открытых источников

В матче 13-го тура Примеры Алавес дома одолел Вальядолид (3:0).

Чемпионат Испании 2019/2020, 13-й тур

Алавес – Вальядолид – 3:0

Голы: Хоселу, 26, Пина, 32, Перес, 75 (пен)

Валенсия – Гранада – начало матча в 17:00

Конкурент Лунина допустил чудовищный фейл, который привел к пропущенному голу

В первом субботнем матче 13-го тура испанской Примеры Вальядолид Андрея Лунина приехал в гости к Алавесу. В середине первого тайма хозяева оформили комфортное преимущество в два мяча. Сначала Хоселу ударом в угол ворот завершил образцовую комбинационную атаку, а позже Масип пропустил курьезный гол после не слишком удачного удара Пины. После перерыва Перес реализовал пенальти и довел счет до разгромного – 3:0 в пользу Алавеса в итоге.

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Испания Гранада Гранада Вальядолид Вальядолид Алавес Алавес Валенсия Валенсия
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