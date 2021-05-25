Алавес продлил контракт со спасителем сезона
Руководство испанского Алавеса договорилось о продлении сотрудничества с главным тренером команды Хави Кальехой.
"Славные" заключили новый контракт с 43-летним специалистом, сообщает официальный сайт клуба.
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Соглашение с Кальехой рассчитано на два сезона. Энтренадор возглавил Алавес в начале апреля с единственной задачей – сохранить прописку в Ла Лиге. На тот момент баски шли на последней позиции. Кальеха выполнил цель руководства, поскольку его подопечные набрали 15 очков за девять туров и поднялись на спасительное 16-е место.
К слову, старт нового сезона Примеры запланирован на 13 августа.
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