Алавес официально уволил Лопеса Муньиса – экс-тренер Днепра пробыл в должности 2,5 недели

"Славные" указали на дверь 51-летнему специалисту. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Феррейра и еще 3 исполнителя покинут Эспаньол после вылета из Примеры
Лопес Муньис возглавил Алавес 5 июля вечером. На этом посту он сменил Асьера Гаритано, проигравшего 5 матчей подряд. Под руководством Лопеса Муньис Алавес сыграл 4 матча, в которых одержал одну победу, одну ничью и дважды проиграл.
Баски завершили чемпионат на 16-м месте, избежав вылета из Примеры.
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