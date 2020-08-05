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Алавес официально назначил Мачина – 2 недели назад он бежал из Китая

14:42 - Читати українською
Алавес официально назначил Мачина – 2 недели назад он бежал из Китая
Пабло Мачин / EFE

Бывший наставник Эспаньола Пабло Мачин стал новым главным тренером испанского Алавеса.

Баски объявили о назначении 45-летнего специалиста посредством официального сайта клуба.

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Мачин занял должность, которая была вакантной после увольнения Лопеса Муньиса. Тот руководил командой в течение всего 4-х матчей Ла Лиги, но сохранил Алавесу прописку в элите. В свою очередь Мачин лишь 22 июля подписал контракт с китайским Циндао Хайню. Позже тренер передумал и объявил о разрыве соглашения по личным причинам. С Алавесом он договорился о сотрудничестве на 1 год.

Пабло Мачин начал тренерскую карьеру в системе Нумансии в 2000 году. На взрослом уровне тренер работал с родной командой, Жироной, Севильей и Эспаньолом. Во главе "попугаев" Мачин в прошлом году выбил из еврокубков луганскую Зарю.

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