Алавес одержал волевую победу над Уэской и поднялся на третье место: 12 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

В матче 12 тура Ла Лиги Алавес дома обыграл одного из аутсайдеров чемпионата Уэску. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Алавес сумел вырвать победу в матче с одним из главных аутсайдеров чемпионата – Уэской. Несмотря на преимущество хозяев именно Уэска вышла вперед в счете, Гомес классным ударом попал в нижний угол. Однако Хони еще до перерыва сравнял счет. А во втором тайме Собрино после выхода на замену принес победу Алавесу.



Благодаря этой победе Алавес набрал 23 очка и лишь из-за худшей разницы мячей расположился на 3 месте, Уэска с 6 очками замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Испании 2018/19, 12 тур

Алавес – Уэска – 2:1

Голы: Хони, 41, Собрино, 68 – Гомес, 35

Барселона – Бетис – начало матча в 17:15

Райо Вальєкано – Вильярреал – начало матча в 19:30

Севилья – Эспаньол – начало матча в 19:30