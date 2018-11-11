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Алавес одержал волевую победу над Уэской и поднялся на третье место: 12 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

15:08 10 Читати українською
Алавес одержал волевую победу над Уэской и поднялся на третье место: 12 тур Ла Лиги, матчи воскресенья
Алавес в атаке / Официальный сайт Ла Лиги

В матче 12 тура Ла Лиги Алавес дома обыграл одного из аутсайдеров чемпионата Уэску. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Алавес сумел вырвать победу в матче с одним из главных аутсайдеров чемпионата Уэской. Несмотря на преимущество хозяев именно Уэска вышла вперед в счете, Гомес классным ударом попал в нижний угол. Однако Хони еще до перерыва сравнял счет. А во втором тайме Собрино после выхода на замену принес победу Алавесу.

Благодаря этой победе Алавес набрал 23 очка и лишь из-за худшей разницы мячей расположился на 3 месте, Уэска с 6 очками замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Испании 2018/19, 12 тур

Алавес – Уэска – 2:1

Голы: Хони, 41, Собрино, 68 – Гомес, 35

Барселона – Бетис – начало матча в 17:15

Райо Вальєкано – Вильярреал – начало матча в 19:30

Севилья – Эспаньол – начало матча в 19:30

Испания12 турЭстадио де Вальекас (Мадрид)

Райо Вальекано - Вильярреал: Воскресенье 11 ноября 2018

Райо Вальекано
до матча
3
час
:
6
мин
Вильярреал
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