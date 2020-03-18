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Алавес назвал впечатляющее количество зараженных – коронавирус свирепствует в клубе экс-игрока Динамо

17:50 18 Читати українською
Алавес назвал впечатляющее количество зараженных – коронавирус свирепствует в клубе экс-игрока Динамо
Лукас Перес и Лионель Месси / Фото FC Barcelona Noticias

Испанию продолжает лихорадить от пандемии коронавируса.

Алавес на своем официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в лагере команды, среди пострадавших три игрока, 7 тренеров и 5 работников клуба.

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Имена игроков клуб не называет. Стоит отметить, цвета Алавеса защищает нападающий Лукас Перес, который в свое время выступал за Карпаты и Динамо.

Напомним, в Испании остановили Примеру из-за распространения пандемии. По официальным данным, на сегодняшний день в стране более 10 тысяч человек заразились коронавирусом.

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