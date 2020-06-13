Алавес на выезде уступил Эспаньолу: 28-й тур Ла Лиги, суббота

Эспаньол в большинстве переиграл Алавес в рамках 28-го тура Ла Лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 28-й тур

Эспаньйол – Алавес – 2:0

Голы: Эспиноза, 45+3, У Лэй, 47

Удаление: Пачеко, 19 (А.)

Сельта – Вильярреал – начало в 18:00

Леганес – Вальядолид – начало в 20:30

Аутсайдер первенства Эспаньол принимал Алавес. Уже на 19-й минуте гости остались в меньшинстве после ошибки голкипера. Фернандо Пачеко опасно сыграл на выходе, и рефери без колебаний назначил красную карточку. Чувствуя существенное преимущество, "попугаи" бросились в атаку, но забить никак не удавалось. Под занавес тайма Эмбарба прекрасно навесил в штрафную, а Бернардо Эспиноса выиграл борьбу в воздухе и отправил мяч в ворота.

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Сразу после перерыва Эмбарба отличился вторым результативным пасом. Он отдал прекрасную разрезную передачу на У Лэя, который вышел один на один с голкипером и мастерски его перебросил – 2: 0. На 81-й Де Томас классно обошел защитника и пробил в левый угол ворот, но Хименс спас ворота своей команды. Вследствие этого поражения, Алавес с 32-ю очками остался на 14-й строчке турнирной таблицы, а Эспаньол получил шанс подняться из зоны вылета.

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