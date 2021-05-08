В рамках 35-го тура испанской Примеры Леванте на выезде не сумел удержать победу над Алавесом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21. 35-й тур

Алавес – Леванте – 2:2

Голы: Понс, 30, Хоселу, 88 – Моралес, 36, 42

Кадис – Уэска – начало в 19:30

Атлетик – Осасуна – начало в 22:00

Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Алавес – Леванте. На 30-й минуте хозяева вырвались вперед – Понс своевременно оказался в штрафной соперника, и после ошибки защитника нанес мощный удар с лету под левую стойку. "Лягушки" не замедлили с ответом, и вскоре счет сравнял Моралес, а на 42-й он еще и оформил дубль, реализовав выход один на один с голкипером.

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Во втором тайме темп игры значительно замедлился. Гости играли на удержание результата, а игроки Алавеса отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью. Уже на последних минутах основного времени Дейверсон отдал прекрасную диагональ на Хоселу, которая вывела его на свидание с голкипером м удар в дальний угол ворот – 2:2. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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