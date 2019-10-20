Алавес дома уверенно одолел Сельту: 9-й тур Примеры, матчи воскресенья

Алавес забил по голу в каждом из таймов и комфортно переиграл Сельту. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 9-й тур

Алавес – Сельта – 2:0

Голы: Магальян, 50, Перес, 82

Реал Сосьедад – Бетис – начало матча в 15:00

Еспаньйол – Вільяреал – начало матча в 17:00

Атлетік – Вальядолід – начало матча в 19:30

Севілья – Леванте – начало матча в 22:00

В первом матче воскресенья 9-го тура Примеры Алавес дома принимал Сельту. Обе команды располагались внизу турнирной таблицы, однако в случае победы имели шансы подтянуться к верхней десятке. Первый тайм был за хозяевами – мог забивать Хоселу, но попал в перекладину, затем арбитр назначил пенальти за игру рукой в ​​ворота Сельты, впрочем, уже через минуту отменил свое решение после консультаций с видеоасистентом. После перерыва "лисы" таки повели в счете – Магальян выпрыгнул выше всех после подачи с углового и вколотил мяч в ворота. Ближе к концу поединка Лукас Перес удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел с фланга, и тем самым установил окончательный счет – 2:0.

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