toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Алавес дома уверенно одолел Сельту: 9-й тур Примеры, матчи воскресенья

14:54 2 Читати українською
Алавес дома уверенно одолел Сельту: 9-й тур Примеры, матчи воскресенья
Алавес – Сельта – 2:0 / фото – El Correo

Алавес забил по голу в каждом из таймов и комфортно переиграл Сельту. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 9-й тур

Алавес – Сельта – 2:0

Голы: Магальян, 50, Перес, 82

Реал Сосьедад – Бетис – начало матча в 15:00

Еспаньйол – Вільяреал – начало матча в 17:00

Атлетік – Вальядолід – начало матча в 19:30

Севілья – Леванте – начало матча в 22:00

В первом матче воскресенья 9-го тура Примеры Алавес дома принимал Сельту. Обе команды располагались внизу турнирной таблицы, однако в случае победы имели шансы подтянуться к верхней десятке. Первый тайм был за хозяевами – мог забивать Хоселу, но попал в перекладину, затем арбитр назначил пенальти за игру рукой в ​​ворота Сельты, впрочем, уже через минуту отменил свое решение после консультаций с видеоасистентом. После перерыва "лисы" таки повели в счете – Магальян выпрыгнул выше всех после подачи с углового и вколотил мяч в ворота. Ближе к концу поединка Лукас Перес удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел с фланга, и тем самым установил окончательный счет – 2:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ

blog_ava
Главные новости футбола 19 октября: Малиновский провел безумный матч против Лацио, Ярмоленко проиграл с Вест Хэмом
07:00
373
Теги
Испания Сельта Сельта Алавес Алавес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
43
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук