Алавес отстоял ничью с Барселоной в 8 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Алавес – Барселона.

Каталонцы продолжили серию неудачных результатов. Алавес открыл счет на 31-й минуте – Риоха воспользовался сумасшедшим ляпом голкипера Барсы Норберто Нето. В конце концов, часть вины все же лежит на плечах Жерара Пике, который отдал очень плохой пас на своего вратаря.

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В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Хоты. Гризманн мгновенно реализовал большинство. У Барсы было более получаса, чтобы вырвать победу, однако Алавес сумел сохранить ничью.