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Алавес арендовал голкипера Вест Хэма

20 января 15:29 52 Читати українською
Алавес арендовал голкипера Вест Хэма
Роберто Хименес / Фото ФК Вест Хэм

Вратарь Вест Хэма Роберто Хименес отныне будет защищать цвета Алавеса.

Алавес достиг соглашения с Вест Хэмом об аренде Роберто Хименеса, сообщает официальный сайт клуба.

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Срок действия соглашения испанского клуба с 33-летним вратарем рассчитан до конца сезона 2019/20. О финансовых деталях сделки не сообщается.

В текущем сезоне АПЛ Хименес провел 8 матчей, в которых пропустил 13 мячей. После 23-х туров чемпионата Англии Вест Хэм расположился на 16-й строчке.

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