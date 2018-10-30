Алавес – Вильярреал – 2:1 – видео голов и обзор матча

В матче 10 тура Ла Лиги Алавес дома победил Вильярреал и продолжает идти в зоне Лиги чемпионов.

Алавес в рамках 10 тура Ла Лиги дома принимал Вильярреал. Несмотря на быстрый пропущенный мяч баски сначала зринялы счет на 54-й минуте усилиями Джонатана Кальери, а на последних секундах встречи Борха вырвал победу для главной сенсации чемпионата.

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Алавес после 10 туров имеет 20 очков и идет на 2 строчке в турнирной таблице Ла Лиги, Вильярреал максимально приблизился к зоне вылета, имея 9 пунктов.

Испания. Ла Лига, 10 тур

Алавес – Вильярреал – 2:1

Голы: Кальери, 51, Борха, 90+4 – Морено, 10