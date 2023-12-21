Алавес в рамках 18-го тура Ла Лиги 2023/24 принимает Реал Мадрид. Информация о стартовых составах и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 18-го тура испанской Примеры 2023/24 между Алавесом и мадридским Реалом начнется в 22:30 по киевскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин, как и ожидалось, останется в запасе, – ранее Анчелотти заявил, что на сегодняшний матч поставит Кепу Аррисабалагу.

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Стартовый состав Реал Мадрид: Кепа – Лукас Васкес, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия – Кроос, Модрич, Вальверде – Браим Диас, Беллингем, Родриго.

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