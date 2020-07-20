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Алавес – Барселона – 0:5 – видео голов и обзор матча

20 июля 00:18 - Читати українською
Алавес – Барселона – 0:5 – видео голов и обзор матча
Алавес – Барселона – 0:5 – видео голов и обзор матча

В рамках 38-го тура испанского первенства Барселона в гостях разгромила Алавес. Смотрите видео голов и обзор матча Алавес – Барселона на "Футбол 24".

 
Ансу Фати 24’
Лионель Месси 34’
Луис Суарес 44’
Нелсон Семеду 57’
Лионель Месси 75’
24’ Ансу Фати
34’ Лионель Месси
44’ Луис Суарес
57’ Нелсон Семеду
75’ Лионель Месси

В своем последнем матче Ла Лиги Барселона устроила настоящую феерию. Досталось Алавесу, который пропустил от каталонцев пять мячей, не сумев ответить хотя бы однажды.

Барселона завершила сезон Ла Лиги разгромом Алавеса

Разгром Алавеса не изменил положение "блаугранас" в чемпионате. Они набрали 82 очка и заняли итоговое 2-е место. Зато хозяева опустились на 16-е место (39 пунктов), но сохранили прописку в элите.

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Теги
Испания Видеоновости Барселона Барселона Алавес - Барселона Алавес Алавес
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