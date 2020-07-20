Алавес – Барселона – 0:5 – видео голов и обзор матча

В рамках 38-го тура испанского первенства Барселона в гостях разгромила Алавес. Смотрите видео голов и обзор матча Алавес – Барселона на "Футбол 24".

В своем последнем матче Ла Лиги Барселона устроила настоящую феерию. Досталось Алавесу, который пропустил от каталонцев пять мячей, не сумев ответить хотя бы однажды.

Барселона завершила сезон Ла Лиги разгромом Алавеса

Разгром Алавеса не изменил положение "блаугранас" в чемпионате. Они набрали 82 очка и заняли итоговое 2-е место. Зато хозяева опустились на 16-е место (39 пунктов), но сохранили прописку в элите.