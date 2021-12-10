"Очень счастлив, что подписал новый контракт и еще четыре года буду представлять Шахтер. Это особенный момент в моей карьере. Хочу поблагодарить клуб за доверие, за то, что предложили продолжить сотрудничество. Постараюсь радовать болельщиков и всех сотрудников клуба своей игрой и помогать Шахтеру выигрывать новые титулы.

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Мой первый контракт с Шахтером был подписан десять лет назад. Тогда я пришел в клуб очень молодым, сегодня же я более опытный, выиграл несколько титулов, позади немало матчей в футболке Шахтера. Сейчас все иначе, однако, как и тогда, чувствую себя очень счастливым. Моя семья полностью адаптировалась в Украине, а сам я всегда стараюсь отдаваться на поле на все сто, демонстрировать свой футбол, чтобы добиваться целей, которые ставит себе наш клуб. Своим футболом постараюсь и дальше зарабатывать все больше доверия.

Самый памятный матч в составе Шахтера? Было немало матчей, много запомнились, так что выбрать один очень сложно. Конечно, Классическое с Динамо – это особенные игры, которые приносили нам чемпионства. Всегда хорошо, когда побеждаешь и добываешь титулы, добиваешься важных побед, в том числе в Лиге чемпионов. Эти матчи останутся в моей памяти навсегда", – приводит слова Патрика официальный сайт "горняков".

Напомним, Патрик присоединился к Шахтеру в 2011 году. Всего в его активе 178 матчей, 26 голов и 13 титулов. Имеет Алан и опыт аренд – отдельный период играл за бразильские клубы (Интернасьонал, Фламенго и Палмейрас).

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