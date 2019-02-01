Алан Патрик: Соломон – отличное пополнение

Хавбек "горняков" Алан Патрик поделился впечатлениями от игры новичка Шахтера Манора Соломона.

"Впечатления от Соломона? Замечательное пополнение. Вчера был его дебютный матч, он забил первый гол – отлично! Не сомневаюсь, что этот качественный футболист станет важным элементом в команде.

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Если говорить о наших кондиций, то есть еще неделя сборов, чтобы лучше подготовиться, а контрольные встречи нужны и для физической формы, и с точки зрения работы над тактикой. Уверен, к первому поединку сезона мы будем полностью готовы", – цитирует Алана Патрика официальный сайт Шахтера.

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Напомним, в товарищеском матче Шахтера против Леха Манор Соломон отметился дебютным голом за "горняков", а также отдал первую результативную передачу.