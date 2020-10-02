"Группа смерти? Несомненно, очень сложная группа. Однако мы прекрасно знаем, что в Лиге чемпионов немало суперквалифицированных клубов. Я думаю, простых групп нету. Конечно, это большой вызов для нас. Будет сложно, мы должны подготовиться как можно лучше, чтобы действительно достойно проявить себя с такими большими соперниками.

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Это жеребьевка. Тем оно и интересное: никогда не знаешь, что будет. Поэтому нет никакой разницы, совпали или нет мои ожидания. Как я и сказал, всегда сложно. Сейчас нужно тщательно готовиться, концентрироваться на нашей команде, нашей работе и игре. Постараемся выступить хорошо.

Группа, наверное, тяжелее, чем в прошлом сезоне. Однако уже как есть. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Нужно прилагать все усилия. Следует думать о себе и изучить всех соперников. Верим в свои силы и свою работу. Провели хороший прошлый сезон, сейчас – новый сезон и новый вызов. Всегда непросто, но мы постараемся добиваться наших целей", – цитирует Алана Патрика официальный сайт Шахтера.

Напомним, соперниками Шахтера на групповом этапе ЛЧ стали Реал, Интер и Боруссия М.

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