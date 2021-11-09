"Хочу объяснить, что мне очень хорошо здесь, в Шахтере. Всем известно, как я люблю Фламенго, но я полон решимости помочь своему нынешнему клубу выиграть больше титулов.

Луческу назвал игрока Шахтера, который заслуживает на вызов в сборную Бразилии

Ни разу ни один из моих представителей не говорил с "красно-черными" о возможном трансфере", – цитирует Патрика Globo.

Напомним, бразилец перешел в Шахтер из Сантоса в июле 2011 года за 4 млн евро. Долгое время он не мог закрепиться в основе и играл в арендах за Интернасьонал, Палмейрас и Фламенго. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Швед знову на роздоріжжі: чому про нього почали забувати і в якому клубі УПЛ він може опинитися зовсім скоро