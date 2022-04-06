Алан Патрик намерен перебраться в Интернасиональ из Шахтера, однако переговоры между клубами могут осложниться, сообщает O Globo.

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Отмечается, что игрок намерен перейти не на права аренды, а осуществить полноценную сделку. Переход должен быть согласован до 12 апреля – последний день, когда можно завершить соглашения по трансферам представителей УПЛ в Бразилию.

Добавим, что Алан Патрик провел за Шахтер 20 матчей в этом сезоне, в которых записал в свой актив 4 гола и 6 ассистов.

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