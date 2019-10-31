Алан Патрик дисквалифицирован на три матча

Полузащитник Шахтера Алан Патрик получил наказание за неспортивное поведение в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии.

Бразильский футболист донецкого Шахтера Алан Патрик отстранен от участия в чемпионате Украины на три матча, сообщает официальный сайт УАФ. 28-летний полузащитник был удален в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии.

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На 75-й минуте встречи Патрик, после фола Евгения Банады, решил ударить оппонента и оставил свою команду в меньшинстве. Это первое удаление бразильца в футболке Шахтера. Для Алана этот матч был 103-м в составе "горняков" – в активе игрока 9 голов и 18 ассистов.

К слову, поединок против Александрии закончился безголевой ничьей. Шахтер с 34-ю очками продолжает лидировать в УПЛ, Александрия набрав 20 баллов идет пятой.

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