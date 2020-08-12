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Алан Патрик: Будем стараться нейтрализовать Интер, не теряя свой стиль игры

08:26 - Читати українською
Алан Патрик: Будем стараться нейтрализовать Интер, не теряя свой стиль игры
Алан Патрик / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился ожиданиями от полуфинального еврокубкового противостояния с миланским Интером.

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
 
Рики ван Вольфсвинкель 90+2’
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
90+2’ Рики ван Вольфсвинкель

"Те условия, в которых мы играли, быстрый гол, позволили нам играть с еще большей легкостью и спокойствием. Затем мы смогли забить еще несколько голов.

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Любой игрок мечтает выступать на таких стадиях таких турниров. Благодаря ежедневной работе нам удалось пройти дальше. Мы проанализируем соперника (Интер – прим.), посмотрим видео. Изучим его сильные и слабые стороны. И, не теряя свой стиль игры, будем стараться нейтрализовать соперника", – сказал Патрик на пресс-конференции после матча в Гельзенкирхене.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно одолел швейцарский Базель со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с миланским Интером. Алан Патрик сумел отличиться голом с пенальти на 75-й минуте.

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Источник: Футбол 24
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Лига Европы Шахтер - Базель Шахтер Шахтер Базель Базель Интер Интер Алан Алан Патрик
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