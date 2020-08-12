Алан Патрик: Будем стараться нейтрализовать Интер, не теряя свой стиль игры

"Те условия, в которых мы играли, быстрый гол, позволили нам играть с еще большей легкостью и спокойствием. Затем мы смогли забить еще несколько голов.

Шахтер – Базель: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Любой игрок мечтает выступать на таких стадиях таких турниров. Благодаря ежедневной работе нам удалось пройти дальше. Мы проанализируем соперника (Интер – прим.), посмотрим видео. Изучим его сильные и слабые стороны. И, не теряя свой стиль игры, будем стараться нейтрализовать соперника", – сказал Патрик на пресс-конференции после матча в Гельзенкирхене.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно одолел швейцарский Базель со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с миланским Интером. Алан Патрик сумел отличиться голом с пенальти на 75-й минуте.

Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы – бразильцы забили четыре гола