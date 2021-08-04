"Всегда круто забивать, приятно помогать команде. Сегодня мне удалось забить в ворота соперника. Всей команде удалось сегодня показать достойный футбол. Конечно, это только первый шаг к нашей цели, еще есть ответный матч в Киеве. Мы должны быть на 100% сконцентрированными, чтобы провести еще один хороший матч дома и пройти дальше. Но первый шаг уже сделан.

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Мы должны оставаться внимательными, независимо от того, находится кто-то из нас непосредственно на поле или ожидает скамейке запасных. Мой гол – это был отработанный эпизод. Наше понимание между собой помогло забить этот мяч. Я понимал, что нужно бежать на дальнюю штангу. Это важный гол, важная победа. Я думаю, все игроки провели хороший матч и помогли команде.

Мы создавали моменты. Было видно, что обе команды изучали друг друга, знали, чего ожидать. Пропустив первый мяч, наша команда не опустила руки и продолжала контролировать игру. Мы сравняли счет, вернулись в игру, это было важно психологически, а затем смогли забить и второй мяч. Поэтому могу команду поздравить", – сказал Патрик в эфире ТК Футбол.

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