Мадридский клуб неплохо отблагодарил Дэвида Алабу за переход из Баварии в статусе свободного агента.

Стали известны финансовые детали перехода Дэвида Алабы из Баварии в мадридский Реал. 29-летний защитник, который может сыграть и в центре поля, подписал контракт со "сливочными" до лета 2026-го.

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Это позволило бывшему игроку Баварии прилично заработать. Только при заключении контракта с мадридцами на банковский счет австрийца перечислили 17,7 млн евро, а семья Алабы получила 6,3 миллиона. Неплохо досталось и агенту – Пини Захави обогатился на 5,2 млн.

Зарплата Алабы в Реале составит 19,47 млн евро в год (ранее испанские СМИ сообщали о 12 млн). Соответственно, за 5 лет в Мадриде Дэвид получит более 115 миллионов евро (с учетом подписного бонуса), сообщает Spiegel.

Напомним, австриец отдал Баварии 12 лет карьеры, дважды выиграв Лигу чемпионов и 10 раз – Бундеслигу. В футболке Реала, который готовится к новому сезону, Алаба еще не провел ни одного матча.

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