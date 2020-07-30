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Алаба выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры

13:54 - Читати українською
Алаба выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры
Давид Алаба / ФК Бавария

Игрок сборной Австрии и мюнхенской Баварии Давид Алаба ищет варианты продолжения карьеры в топ-клубах.

Одним из таких вариантов является испанская Барселона, сообщает Diario Sport. Австриец сам предложил свои услуги каталонцам, ведь его не устраивает ситуация в Баварии.

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Маловероятно, что он станет игроком "блаугранаc" уже в это межсезонье, однако такой вариант возможен следующим летом. Тогда Алаба станет свободным агентом. Барселона якобы тоже не против такого усиления. Боссы каталонцев считают, что защитник идеально подойдет под стиль их игры.

Напомним, что Давид Алаба в этом сезоне провел за мюнхенцев 38 матчей во всех турнирах, отличился 2 голами и столько же раз ассистировал.

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Теги
Барселона Барселона Дэвид Дэвид Алаба Бавария Бавария Германия
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