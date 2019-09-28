Алаба восстановился после травмы и вернулся в общую группу Баварии – у мюнхенцев есть другие звездные потери

Защитник Баварии Давид Алаба сможет сыграть в матче 6-го тура Бундеслиги против Падерборна.

Давид Алаба восстановился после травмы и сможет помочь Баварии в матче против Падерборна, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Напомним, Алаба получил травму накануне матча 4-го тура Бундеслиги против РБ Лейпциг (1:1). У австрийца был диагностирован разрыв мышечного волокна в области приводящей мышцы левого бедра. Отмечается, что Баварии не сможет помочь Иван Перишич, который заболел гриппом.

Матч Падерборн – Бавария состоится сегодня, 28 сентября, начало игры в 16:30.

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