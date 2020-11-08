Как известно, в матче 7-го тура Бундеслиги Бавария на выезде переиграла дортмундскую Боруссию со счетом 3:2. Первый гол мюнхенцев забил Дэвид Алаба – 28-летний защитник в добавленное к первому тайму время со штрафного сравнял счет в матче.

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Для защитника "Ротэн" эта победа стала 200-й в Бундеслиге. Для этого австрийцу понадобилось 272 игры. Этот показатель является рекордным для Бундеслиги.

Напомним, Алаба попал в структуру Баварии в 2008 году. С этого времени он лишь раз на полгода уходил в аренду в Хоффенхайм (в сезоне 2010/11). В текущем сезоне провел за мюнхенцев 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 65 млн евро. К слову, Дэвид упорно отказывается подписывать со своей командой новый контракт, который истекает летом 2021 года.

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