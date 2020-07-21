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Алаба торгуется с Баварией за свою преданность мюнхенскому клубу

21 июля 14:17 - Читати українською
Алаба торгуется с Баварией за свою преданность мюнхенскому клубу
Дэвид Алаба / Фото ФК Бавария

Защитник Баварии Дэвид Алаба мечтает завершить карьеру в немецком гранде, но выдвигает свои условия.

Продолжаются переговоры между Баварией и представителями Дэвида Алабы о дальнейшем сотрудничестве, сообщает Sport1.

Бавария рискует потерять Алабу этим летом – защитник уже выбрал новый чемпионат

Известный агент Пини Захави и отец 28-летнего защитника требуют у мюнхенцев прописать в новом контракте австрийца зарплату более 20 млн евро в год, на что клуб не спешит соглашаться. Сам Дэвид обещает выступать за Баварию до завершения своей карьеры, если его финансовые аппетиты будут удовлетворены.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 28 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Германия Дэвид Дэвид Алаба Бавария Бавария Пини Захави
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