Алаба торгуется с Баварией за свою преданность мюнхенскому клубу

Продолжаются переговоры между Баварией и представителями Дэвида Алабы о дальнейшем сотрудничестве, сообщает Sport1.
Бавария рискует потерять Алабу этим летом – защитник уже выбрал новый чемпионат
Известный агент Пини Захави и отец 28-летнего защитника требуют у мюнхенцев прописать в новом контракте австрийца зарплату более 20 млн евро в год, на что клуб не спешит соглашаться. Сам Дэвид обещает выступать за Баварию до завершения своей карьеры, если его финансовые аппетиты будут удовлетворены.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 28 матчей, в которых отметился голом и ассистом.
Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?