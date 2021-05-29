"Я не рассматривал многие клубы. Реал для меня был первым в списке. Как и Бавария, этот клуб является одним из крупнейших в мире. Его история и традиции – это нечто особенное.

Реал объявил о трансфере Алабы

Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждом матче, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В Баварии я получил менталитет победителя и жажду к трофеям. Это необходимо в Реале, и я хочу помочь в этом.

В истории Реала было очень много больших игроков и крупных трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с болельщиками", – цитирует Алабу Marca.

К слову, Дэвид перебрался в Реал из Баварии на правах свободного агента, подписав контракт с "бланкос" на 5 лет.

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