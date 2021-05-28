Бывший защитник Баварии Дэвид Алаба все ближе к долгожданному переходу в мадридский Реал.

Алаба подпишет контракт с Реалом до 2026 года и будет получать 12,5 млн евро в год, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

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Также отмечается, что о переходе в мадридский клуб должны объявить в ближайшие часы. Как сообщает Sport1, австриец намерен решить вопрос с новой командой до начала Евро-2020.

К слову, в сезоне 2020/21 Алаба сыграл 42 матча за Баварию во всех турнирах. Записал в свой актив 2 гола и 5 ассистов. В июне австриец в составе своей сборной сыграет против Украины на чемпионате Европы.

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