Барселона убедила Дэвида Алабу присоединиться к лагерю "блаугранас" во время летнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

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Такая договоренность между сторонами пока имеет лишь устный характер. На подписании игрока лично настаивает новоиспеченный президент Барсы Жена Лапорта. Напомним, действующий контракт Дэвида с мюнхенцами завершается летом, и австриец уже заявил о своем уходе с немецким грандом.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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