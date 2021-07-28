Реал на своем официальном сайте сообщил, что Алаба сдал положительный тест на COVID-19.

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Как и в случае с Бензема, мадридский клуб не сообщил детали состояния своего игрока. 29-летний защитник лишь этим летом перешел в Реал на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 5 лет.

Добавим, что официальный сезон для Реала начнется 14 августа гостевым матчем против Алавеса в рамках Ла Лиги.

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