Алаба сдал положительный тест на коронавирус
14:10 - Читати українською
Мадридский Реал продолжает страдать из-за COVID-19.
Реал на своем официальном сайте сообщил, что Алаба сдал положительный тест на COVID-19.
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Как и в случае с Бензема, мадридский клуб не сообщил детали состояния своего игрока. 29-летний защитник лишь этим летом перешел в Реал на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 5 лет.
Добавим, что официальный сезон для Реала начнется 14 августа гостевым матчем против Алавеса в рамках Ла Лиги.
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