Защитник Баварии и сборной Австрии Дэвид Алаба оказал финансовую поддержку клубу, в котором начинал свою карьеру, сообщает Kurier.at.

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Австрийский футболист приобрел два процента акций венской Аустрии, которая находится на грани банкротства. В общем, Алаба пополнил клубный бюджет на 500 тыс. евро. Ожидается, что такая помощь от именитого футболиста поможет Аустрии привлечь новых инвесторов.

Напомним, Алаба выступал за молодежные команды Аустрии с 2002 по 2008 год, после чего стал игроком юношеской команды мюнхенской Баварии. Ранее стало известно, что Алаба покинет мюнхенцев после завершения текущего сезона.

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