"Секрет моей адаптации – команда.

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Одноклубники устроили мне хороший прием, и мне было невероятно приятно дебютировать за Реал. В игре я чувствовал себя очень комфортно, доволен своим дебютом", – признался австриец в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что Дэвид Алаба перебрался в Мадрид 1 июля в статусе свободного агента. До этого он провел 12 сезонов в составе мюнхенской Баварии.

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