Алаба отшил Месси и Зидана, – Don Balon

Трансферная сага не счет будущего Дэвида Алабы близка к своему завершению.

Дэвид Алаба долгое время оставался самой желанной трансферной целью будущего лета. Дело в том, что у 27-летнего австрийца остался всего год по контракту с Баварией.

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Эта ситуация не позволила бы мюнхенцам просить большие деньги в случае потенциального трансфера, а ряд топ-клубов Европы уже выстроился в очередь за исполнителем. Наиболее заинтересованными были Барселона и Реал, которые стремились воспользоваться тем, что стороны не могут договориться о новом соглашении.

Однако, как утверждает Don Balon, Алаба отшил обоих испанских грандов и планирует остаться в Мюнхене. Отмечается, что в ближайшее время начнутся переговоры о продлении контракта, которые с высокой вероятностью завершатся успешно.

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