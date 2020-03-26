Алаба отказался переходить в Манчестер Сити – Бавария хотела заполучить игрока "горожан"

Защитник мюнхенской Баварии Дэвид Алаба не заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ

27-летний австриец отказался от варианта с переходом в Манчестер Сити, сообщает Bild.

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По информации издания, мюнхенский клуб благодаря этому намеревался получить выгоду в переговорах по вингеру "горожан" Лерое Сане, за которым Бавария охотится уже несколько трансферных окон.

Добавим, что контракт Алабы с Баварией истекает уже летом этого года. Стороны до сих пор не смогли согласовать детали нового соглашения. Кроме того, игрок недавно начал сотрудничество с известным агентом, что должно помочь его трансферу в другой клуб. Претендентами на игрока сборной Австрии называют Барселону, Реал, Арсенал и клубы из Манчестера.

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