Австрийский защитник мюнхенцев вместе со своим агентом составил шорт-лист из четырех клубов, с которыми планирует вести переговоры по трансферу.

Челси заманивает Алабу трехлетним контрактом

Как информирует Bild, в своеобразный список желаний Дэвида Алабы вошли четыре европейских гранда – Реал, Барселона, Челси и ПСЖ. Интересно, что эти клубы тоже проявляют интерес к игроку.

Ранее сообщалось, что среди претендентов на австрийца, кроме вышеупомянутых грандов, еще есть Ливерпуль, Манчестер Сити и Ювентус. Заметим, Алаба и Бавария никак не могут договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2021 года.

В Мюнхене 28-летний защитник провел почти всю свою карьеру. В текущем сезоне он сыграл 15 поединков за Баварию во всех турнирах, в которых отметился голом и ассистом.

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