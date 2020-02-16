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Алаба намекнул на возможный переезд в АПЛ – соперник сборной Украины имеет свой любимый клуб в Англии

14:51 25 Читати українською
Алаба намекнул на возможный переезд в АПЛ – соперник сборной Украины имеет свой любимый клуб в Англии
Дэвид Алаба / Фото ФК Бавария

Защитник Баварии Дэвид Алаба поделился планами на будущее.

"Посмотрим, что случится. Хорошо знаю английскую Премьер-лигу, поскольку следил за ней, когда был молодым.

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Болел за лондонский Арсенал. Патрик Виейра был одним из любимых футболистов. Сейчас не думаю об этом слишком много, но могу представить себя и не в Баварии", – цитирует Алабу The Times.

Напомним, 27-летний австриец защищает цвета Баварии с 2011-го. Его действующий контракт рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Бундеслиги Алаба провел 16 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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