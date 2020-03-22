Алаба начал сотрудничество с известным агентом – он может покинуть Баварию уже летом

Защитник Баварии Дэвид Алаба начал сотрудничество с известным израильским агентом Пини Захави.

До недавнего времени дела Алабы вел его отец, но сегодня стало известно о подписании контракта австийцем с агентсвом Захави, информирует Sky Sports Germany.

Алаба намекнул на возможный переезд в АПЛ – соперник сборной Украины имеет свой любимый клуб в Англии

Смена агента состоялась на фоне слухов о возможном уходе Алабы из Баварии. Его контракт рассчитан до лета 2021, и стороны пока не начали переговоров по новому соглашению. Вполне вероятно, что Бавария может продать Алабу летом этого года, чтобы не отпускать игрока бесплатно.

Отметим, что претендентами на игрока сборной Австрии называют Барселону, Реал, Арсенал и клубы из Манчестера.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ