Защитник Баварии Дэвид Алаба еще не стал игроком "сливочных", а уже рискует принести проблемы в лагерь испанского гранда.

Как известно, Дэвид Алаба согласовал контракт с мадридским Реалом, которому достанется бесплатно, ведь его соглашение с Баварией истекает 30 июня. Официально о трансфере еще не объявили – скорее всего, это случится по окончании сезона 2020/21.

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Ожидается, что зарплата 28-летнего австрийца составит 12 млн евро за сезон. Столько в Мадриде зарабатывает только Серхио Рамос, который никак не может согласовать новый контракт со "сливочными". Камнем преткновения стало именно нежелание испанца пойти на снижение зарплаты. Соответственно, гигантский оклад Алабы рискует привести к недовольству Рамоса и напряженной атмосферы в раздевалке. Не говоря уже о возможности ухода капитана Реала, утверждает Mundo Deportivo.

К слову, в сезоне 2020/21 Алаба сыграл 42 матча за Баварию во всех турнирах. Записал в свой актив 2 гола и 5 ассистов. В июне австриец в составе своей сборной сыграет против Украины на чемпионате Европы.

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