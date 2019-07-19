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Алаба может перейти в Барселону – трансферу способствует весомый фактор

11:11 238 Читати українською
Алаба может перейти в Барселону – трансферу способствует весомый фактор
Давид Алаба / ФК Бавария

Защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Барселоны. При этом вероятность трансфера оценивают достаточно высоко.

Барселона следит за левым защитником Баварии Давидом Алабой. 27-летний защитник может покинуть Мюнхен этим летом в поисках нового вызова.

80-миллионный трансфер Люки Эрнандеса, который может сыграть и слева, может поспособствовать уходу Алабы. Барселона, которая ищет конкурента Жорди Альбе на левый фланг защиты, обратила внимание на австрийца. Бавария проводит активное омоложение состава (клуб уже покинули Рибери, Роббен и Хуммельс), а очередной жертвой этого процесса вполне может стать и Алаба.

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Ранее приоритетом "блаугранас" был защитник Бетиса Фирпо, однако высокая трансферная стоимость латераля (25 млн евро) может заставить Барселону отказаться от подписания Хуниора, сообщает Mundo Deportivo.

Повышает вероятность перехода Алабы в Барселону еще один фактор – защитник отказывается продлевать контракт с чемпионом Германии. Каталонцам об этом известно, ведь Бавария уже получала от них запрос по трансферу Алабы, однако отказалась отпускать многолетнего основного игрока.

Контракт Алабы с Баварией действует еще 2 сезона. В составе "ротен" австриец 8 раз выиграл чемпионат Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов 2012/13.

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