Пини Захави, агент защитника Баварии Дэвида Алабы, уже разговаривал с представителями МЮ и Манчестер Сити относительно своего звездного клиента, сообщает AS.

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Гранды Манчестера серьезно настроены подписать 28-летнего автрийця, но им придется выдержать конкуренцию от Реала, Барселоны и ПСЖ, которые тоже заинтересованы в услугах Дэвида.

Действующий контракт защитника действует до лета 2021-го, и мюнхенцы пока не могут удовлетворить финансовые аппетиты Алабы, чтобы продолжить сотрудничество.

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