Алаба и Мюллер повторили невероятное достижение Рибери

Очередной чемпионский титул Баварии позволил защитнику Давиду Алабе и нападающему Томасу Мюллеру встать в один ряд с бывшей звездой мюнхенцев Франком Рибери.

Дуэт "ротен" завоевал 9-й чемпионский титул с Баварией. Это повторение рекорда соревнований, сообщает официальный твиттер Бундеслиги.

Бавария восьмой раз подряд стала чемпионом Германии

Ранее единоличным владельцем рекорда был Франк Рибери. Французский хавбек защищал цвета мюнхенцев в 2007-2019 гг., а ныне выступает в составе Фиорентины. Свои 9 титулов Рибери завоевал за 12 сезонов в Баварии. Нынешний сезон является 11-м в футболке Мюнхена для Алабы и 12-м для Мюллера.

Отметим, что Бавария после минимальной победы над Вердером во вторник досрочно оформила чемпионство.

Бавария одержала титульную победу над Вердером, Боруссия М разгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундеслиги, вторник