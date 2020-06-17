Алаба и Мюллер повторили невероятное достижение Рибери

Очередной чемпионский титул Баварии позволил защитнику Давиду Алабе и нападающему Томасу Мюллеру встать в один ряд с бывшей звездой мюнхенцев Франком Рибери.
Дуэт "ротен" завоевал 9-й чемпионский титул с Баварией. Это повторение рекорда соревнований, сообщает официальный твиттер Бундеслиги.
Бавария восьмой раз подряд стала чемпионом Германии
Ранее единоличным владельцем рекорда был Франк Рибери. Французский хавбек защищал цвета мюнхенцев в 2007-2019 гг., а ныне выступает в составе Фиорентины. Свои 9 титулов Рибери завоевал за 12 сезонов в Баварии. Нынешний сезон является 11-м в футболке Мюнхена для Алабы и 12-м для Мюллера.
Отметим, что Бавария после минимальной победы над Вердером во вторник досрочно оформила чемпионство.
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